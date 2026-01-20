Família diz que Pedro do BBB 26 chegou a Curitiba 'delirando'

Após desistir do BBB 26 depois de tentar beijar Jordana na despensa, Pedro Henrique Espíndola voltou a Curitiba em um estado que preocupa familiares. Em conversa com o portal LeoDias, pessoas próximas relataram que o ex-brother desembarcou na capital paranaense, na manhã de segunda-feira (19), sem reconhecer parentes e apresentando sinais de forte desorganização mental.

“Ele está sem condições de qualquer coisa, está delirando, surtado, não fala coisa com coisa. Para ter ideia, nem sabe que estava no BBB. Iremos interná-lo para sua recuperação, ainda procurando um local certo e seguro. Pegamos ele no aeroporto pela manhã, mas mentalmente ele não reconheceu nem o pai e o irmão. Acha que está na França, que a filha já nasceu, difícil falar. É triste a situação, sabemos que ele sempre foi agitado, mas não delirando”, afirmou.

Segundo o relato, o ex-participante não consegue responder de forma coerente quando questionado sobre o reality. “Perguntamos algo sobre o BBB e ele fala que escutava um Tadeu e via uma moça, Larissa. Não fala nada com nada”, disse o familiar.

Rayne Luiza termina namoro

Sobre a relação com Rayne Luiza, esposa de Pedro, o familiar afirmou que, por ora, ela optou por não manter contato. “A esposa não quer saber dele nesse momento, acredito que ainda irão conversar com calma após ele se tratar”, disse.

"Ele não sabe o que é real ou fantasia. Não sabe nada das redes sociais, não lembra que foi para Porta Alegre, para a Casa de Vidro”, contou o familiar.

Em outro momento, descreveu falas desconexas do ex-brother: “Perguntei sobre a moça [Jordana], ele uma hora falou que tinha uma moça, mas ele não sabe onde estava, que parecia muito com a esposa. Mas aqui ele não perguntou da esposa ainda. Ele ficava repetindo, saúde, família e dinheiro. Repetia várias vezes. Mas não sabia o que vinha primeiro”.

Para a família, a internação é vista como o próximo passo. “Acredito que só internando para medicar”, concluiu.