Babu imita risada de Sarah e diverte brothers no BBB 26: 'Ela me irrita'

A relação entre Babu e Sarah não parece ser das melhores no BBB 26. Enquanto a sister criticou o comportamento do ator no jogo, ele resolveu, na madrugada desta quarta-feira (4), imitar um dos comportamentos da veterana em conversa com outros colegas de confinamento.

Aos risos, Babu reproduziu a risada de Sarah em tom de humor e confidenciou aos demais que ela o irrita quando expressa o comportamento. "A Sarah me irrita porque ela fica 'hahaha'", explicou ele, imitando a risada.

Veja o vídeo:

A risada citada por Babu já foi, inclusive, percebida por espectadores do programa. Nas redes sociais, internautas relataram que a sister ri ao final de cada frase, o que tornaria difícil de identificar se ela está brincando ou não.

"Eles todos queriam comentar isso, certeza. Só estavam esperando uma deixa", comentou um dos seguidores do BBB no X, antigo Twitter, sobre a imitação de Babu.

Sarah contra Babu

Mas se Sarah irrita Babu, a relação não muda muito quando o ponto de vista é contrário. Na tarde de terça, pouco antes do Paredão da semana, a sister confidenciou aos brothers que já não gostava do ator na época do BBB 20, edição na qual ele entrou pela primeira vez.

"Tá vendo? A Ivy nunca esteve errada", disse ela, também rindo, em referência aos votos de Ivy em Babu. A mineira ficou conhecida na época por ter votado no ator em todos os paredões dos quais ele participou na 20ª edição.

"Eu lembro que eu não gostava do jogo dele, mas não lembro o motivo. Lembro que não gostava", confessou, explicando que chegou a gostar de Prior, mas nunca de Babu.