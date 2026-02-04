BBB 26: confira reações dos participantes à eliminação de Brigido

A eliminação de Brigido no BBB 26 fez alguns brothers recalcularem a rota no programa, nessa terça-feira (3), enquanto outros respiraram aliviados.

O diretor de escola, enviado ao paredão após ser um dos mais votados da casa, foi o terceiro a deixar o reality show ao receber 77,88% em berlinda disputada com Ana Paula Renault (10,08%) e Leandro (12,02).

Emparedados comemoram retorno

Logo após o apresentador Tadeu Schmidt anunciar o resultado, a jornalista e o produtor cultural vibraram por continuar no jogo.

Enquanto a sister chorou abraçada com a aliada Milena, Leandro comemorou gritando e foi abraçado por parte dos colegas.

Brigido é eliminado com 77,88% dos votos. Leandro recebeu 12,04% de votos, e Ana Paula ficou com 10,08% dos votos. 👋 #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/7iAjqHJfdj — Big Brother Brasil (@bbb) February 4, 2026

Mais tarde, a recreadora infantil pulou na piscina sozinha para celebrar o resultado e a permanência dos colegas.

Maxiane se preocupa com volta de Ana Paula

Responsável por indicar Ana Paula, a líder Maxiane pareceu preocupada com o retorno da rival.

Veja como foi a reação da casa com a eliminação de Brigido 👀 #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/bqMuIDyZgb — Big Brother Brasil (@bbb) February 4, 2026

Posteriormente, em conversa com outros participantes, Breno tentou acalmar a pernambucana: "Não se preocupe com isso, você não está cancelada."

No entanto, a jornalista mineira advertiu, em papo com outros brothers, que líderes deveriam indicar pessoas que teriam certeza da saída.

Veteranos recalculam rota

A saída do aliado Brigido também repercutiu entre os veteranos Cowboy, Jonas e Sarah. Em conversa com os colegas, a sister confessou que ficou surpresa com o resultado do paredão.

"Agora, muita atenção, porque eles vão provocar muito. Não tem que dar palco, não tem que responder. Sabe? Ficar mais quieto", advertiu o mineiro.

"Fico totalmente perdido com relação a respostas. Não dá para saber o que estão vendo lá [fora]", disse Jonas, posteriormente.

Em outro momento, Sol se juntou aos veteranos e eles teorizaram que a eliminação não indicaria que Ana Paula seria favorita do público.

💬 Alberto: "Na minha opinião, o Boneco não é o querido. Mas Ana Paula tá mais queimada"



💬 Sarah: "Queimada com certeza"



💬 Alberto: "E aí ficou entre ele e Ana Paula"



💬 Sarah: "Pode ter sido bem acirrado entre os dois" #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/EA3Y0OSFep — Big Brother Brasil (@bbb) February 4, 2026

Ana Paula e Leandro planejam vingança

Do outro lado do gramado, a jornalista relembrou Leandro da promessa de colocar os rivais na zona de eliminação. "A gente tem que botar eles no paredão."