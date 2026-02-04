Eliminação de Brigido no BBB 26 gera memes com 'Bridgerton' nas redes sociais

O discurso de Tadeu para Brigido foi marcado por referências à série "Bridgerton", da Netflix. Citando a icônica personagem Lady Whistledown e o "diamante da temporada", a saída do terceiro eliminado do Big Brother Brasil 26 rendeu diversas reações, nas redes sociais, na noite desta terça-feira (3).

"Eu amei que o Brigido foi eliminado com uma referência a Bridgerton", escreveu um internauta, enquanto outro lembrou: "A Chay chamou o Brigido de Bridgerton no primeiro paredão, aí começou o meme dele ser Bridgerton, inclusive a Netflix brincou com isso".

Veja também Zoeira Veja trajetória de Brigido, participante eliminado no 3º paredão do BBB 26 Zoeira Enquete do BBB 26: Quem é seu favorito para ganhar após a saída do Brigido

No discurso, o Tadeu chegou a utilizar frases recorrentes de Whistledown, como: “querido e gentil leitor”. "Ainda não sabemos quem vai ser o diamante da temporada, mas sabemos que não é você, Brigido", disse o apresentador. Essa frase divertiu os internautas, que repercutiram a escolha.

Veja memes da eliminação

Como foi a 3ª eliminação?

O participante Brigido foi o terceiro eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 26, após enfrentar a berlinda com Ana Paula e Leandro. Ele recebeu 77,88% da média de votos, enquanto Leandro e Ana contabilizaram, respectivamente, 12,04% e 10,08% dos votos.

No discurso, Tadeu fez referência à série "Bridgerton", da Netflix, citando que o público ainda não sabe quem é o diamante desta edição do reality, mas que não é Brigido. O brother foi eliminado em seguida.