Enquete do BBB 26: Quem é seu favorito para ganhar após a saída do Brigido

Com a saída de Brigido do Big Brother Brasil 26, restam 19 jogadores na casa: dez "pipocas", seis "camarotes" e três "veteranos". O programa ainda promete surpresas, como a possibilidade de novos participantes vindos do enigmático "Laboratório", mas, a essa altura, é possível apontar um favorito para ganhar o prêmio de mais de R$ 5 milhões?

O Diário do Nordeste reuniu em uma enquete todos os brothers e as sisters que seguem na competição.

Quem é seu favorito para ganhar o BBB 26?

Como foi a saída de Brigido do BBB 26?

Brigido foi eliminado no terceiro paredão do BBB 26 com 77,88% dos votos. Ele saiu após enfrentar Ana Paula e Leandro. Foi pro paredão por ser um dos mais votados pela casa. Leandro ficou em segundo com 12,04%, e Ana Paula teve 10,08%.

A dinâmica dessa semana para o paredão contou com:

1 emparedado pelo consenso dos 3 do Big Fone

1 indicado pelo líder;

2 mais votados pela casa.

Os imunes foram Sol (que foi imunizada por Sarah) e Maxiane (líder). Ana Paula foi a indicada ao paredão pela líder. Pela dinâmica do Big Fone, Jonas já havia sido indicado em consenso por Marcelo, Babu e Juliano Floss.

Pela casa, os dois mais votados foram Leandro e Brígido. No domingo (1), a prova do Bate e Volta foi disputada entre Jonas e Leandro. Brigido não participou porque havia sido vetado por Breno. Quem se salvou foi Jonas.