Enquete do BBB 26: Quem é seu favorito para ganhar após a saída do Brigido
O reality show da TV Globo segue com 19 jogadores.
Com a saída de Brigido do Big Brother Brasil 26, restam 19 jogadores na casa: dez "pipocas", seis "camarotes" e três "veteranos". O programa ainda promete surpresas, como a possibilidade de novos participantes vindos do enigmático "Laboratório", mas, a essa altura, é possível apontar um favorito para ganhar o prêmio de mais de R$ 5 milhões?
O Diário do Nordeste reuniu em uma enquete todos os brothers e as sisters que seguem na competição.
Quem é seu favorito para ganhar o BBB 26?
Como foi a saída de Brigido do BBB 26?
Brigido foi eliminado no terceiro paredão do BBB 26 com 77,88% dos votos. Ele saiu após enfrentar Ana Paula e Leandro. Foi pro paredão por ser um dos mais votados pela casa. Leandro ficou em segundo com 12,04%, e Ana Paula teve 10,08%.
A dinâmica dessa semana para o paredão contou com:
- 1 emparedado pelo consenso dos 3 do Big Fone
- 1 indicado pelo líder;
- 2 mais votados pela casa.
Os imunes foram Sol (que foi imunizada por Sarah) e Maxiane (líder). Ana Paula foi a indicada ao paredão pela líder. Pela dinâmica do Big Fone, Jonas já havia sido indicado em consenso por Marcelo, Babu e Juliano Floss.
Pela casa, os dois mais votados foram Leandro e Brígido. No domingo (1), a prova do Bate e Volta foi disputada entre Jonas e Leandro. Brigido não participou porque havia sido vetado por Breno. Quem se salvou foi Jonas.