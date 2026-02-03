BBB 26: Tadeu cita ‘Bridgerton’ em discurso de eliminação de Brigido

Brigido foi o terceiro eliminado do Big Brother Brasil (BBB 26), na noite desta terça-feira (3), e deixou a casa após um discurso de Tadeu Schmidt citando a série 'Bridgerton', em referência ao nome do participante.

“É preciso reconhecer: nas palavras de Lady Whistledown: fingir que nada está errado é a maneira perfeita de convencer o ignorante a ser submisso”, disse o apresentador ditando a fala de uma personagem da série.

Tadeu seguiu: “Por isso, minha cara e gentil pessoa eliminada de hoje, o que eu vou dizer agora é só para você. A responsabilidade pela eliminação é exclusivamente sua, resultado direto da maneira como você decidiu viver nessa casa”.

Brigido foi eliminado com 77,88% da média de votos. Leandro foi a segunda pessoa mais votada na disputa pela permanência na casa, recebendo 12,04%, na média. Por sua vez, Ana Paula teve somente 10,08% dos votos.

CONFIRA DISCURSO

Confira como foi a formação do segundo Paredão

A dinâmica dessa semana para o paredão contou com:

1 emparedado pelo consenso dos 3 do Big Fone

1 indicado pelo líder;

2 mais votados pela casa.

Os imunes foram Sol (que foi imunizada por Sarah) e Maxiane (líder).

Ana Paula foi a indicada ao paredão pela líder. Pela dinâmica do Big Fone, Jonas já havia sido indicado em consenso por Marcelo, Babu e Juliano Floss.

Pela casa, os dois mais votados foram Leandro e Brígido.

Neste domingo, a prova do Bate e Volta foi disputada entre Jonas e Leandro. Brigido não participou porque havia sido vetado por Breno. Quem se salvou foi Jonas.