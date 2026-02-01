Maxiane ensaia discurso para indicar Ana Paula ao Paredão: 'Meu voto é uma resposta'
Líder da semana organizou argumentos sozinha no quarto do líder; indicação da veterana foi revelada aos aliados pela pernambucana.
A líder da semana no BBB 26, Maxiane, ensaiou neste domingo (1º) o discurso que pretende fazer quando indicar sua escolhida, Ana Paula Renault, ao Paredão.
A influenciadora afirmou para aliados, em conversas nas últimas horas, que pretende indicar a veterana. Mas, durante o ensaio, não disse o nome da colega de confinamento.
Sozinha, no quarto do líder, a pernambucana tentou listar os motivos que influenciaram sua escolha de voto.
"Eu sei que ela causa na casa, mas nada é natural. É tudo armado", falou. "Se você pensar diferente dela, discordar, ou contrariá-la, ela já se volta contra você. Foi exatamente isso que aconteceu no quarto", disse em seguida.
"Aconteceu uma situação que eu discordei completamente e fui conversar no tom mais natural possível. Tudo que ela sabe fazer é gritar. Deu um grito e me chamou de um palavrão que não vem ao caso. Meu voto é uma resposta", afirmou.
Na sequência, ela disse que deixou a oponente "falando sozinha" porque tem "muita educação". "Não respondê-la no quarto não quer dizer que eu abaixei a cabeça ou que eu tenho medo. Eu vim aqui para jogar", recordou.
"Nossa aproximação aconteceu de uma forma muito natural no começo. Mas, com o passar do tempo, vi que certos posicionamentos, falas e comportamentos são completamente diferentes do que eu penso, então fui me afastando. Não faço show, simplesmente me afasto. Tive todos os motivos do mundo para me afastar", finalizou.