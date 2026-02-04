Gil do Vigor critica postura de Brigido e diz que ele 'arregou' no BBB 26

Eliminado na noite desta terça-feira (3) do BBB 26, Brigido Neto participou do programa Bate-Papo BBB, apresentado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. Durante a conversa, o ex-BBB 21 foi direto ao comentar a postura do participante ao longo do jogo e não poupou críticas.

Ao analisar as decisões de Brigido dentro da casa, Gil destacou que o brother deixou de assumir posições importantes em momentos decisivos. “O Big Brother não pode ter arregão. Todo mundo acreditou em você e você arregou duas vezes”, disparou o apresentador.

Gil relembrou, entre os exemplos, a ocasião em que o amazonense optou por não apertar o botão misterioso no gramado, que daria início à dinâmica das caixas surpresa. Ele também mencionou o episódio em que Brigido não sustentou a indicação de Ana Paula Renault ao paredão, quando precisou decidir em consenso com Alberto Cowboy.

Veja também Zoeira Enquete do BBB 26: Quem é seu favorito para ganhar após a saída do Brigido Zoeira Babu imita risada de Sarah e diverte brothers no BBB 26: 'Ela me irrita'

Brigido x Ana Paula

Durante a entrevista, Ceci Ribeiro também questionou o ex-brother sobre os comentários que fez na casa, ao classificar Ana Paula como “manipuladora” para outros participantes. Brigido explicou sua visão sobre a colega.

“Todo mundo com quem eu falei concordava comigo. A Ana Paula cutuca todo mundo e vê quem dá corda para ela. Todas as vezes que ela me cutucava, ou eu devolvia tranquilamente ou eu simplesmente ignorava”, afirmou.

O amazonense também falou sobre a relação conturbada com a mineira e citou críticas feitas por ela ao movimento religioso Legendários, do qual ele faz parte. Segundo Brígido, o tema poderia ter sido usado como argumento em um momento de defesa.

“Ela não falava desse movimento lá dentro comigo. Ela me cutucava como Legendário, me cutucava sobre montanha, mas eu ficava dando corda para que ela falasse de verdade aquilo e eu conseguisse usar [o argumento]. Eu não vi abertura de usar isso de maneira correta”, explicou.