Ana Paula critica Sarah no BBB 26 e diz que quer deixá-la sem enredo

Em conversa com Milena, sister comenta estratégia após castigo do Monstro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:48)
Zoeira
Ana Paula desabafou sobre Sarah em conversa com a Milena.
Legenda: Ana Paula desabafou sobre Sarah em conversa com a Milena.
Foto: Reprodução/X.

A rivalidade entre Ana Paula e Sarah ganhou mais um capítulo dentro do BBB 26. Em conversa com Milena, neste domingo (1º), a participante voltou a comentar o incômodo com a sister, que se tornou um de seus principais desafetos após colocá-la no Monstro, no sábado (31).

Durante o desabafo, Ana Paula afirmou que pretende mudar de postura para não fortalecer a adversária no jogo.

“Meu sonho é deixar a Sarah de escanteio e não dar enredo pra ela, inclusive no Sincerão. Vou ver se vai ter jeito igual com o Brígido, que eu não pergunto nada e deixo brigando sozinho. Só que ela me pôs no Monstro, né? A coisa muda um pouco de figura... Mas vou tomar cuidado pra não ficar entregando enredo de bandeja pra esse povo. Deixa que eles tão achando que tão chutando cachorro morto”, disse.

Milena ouviu atentamente o relato da aliada e aproveitou o momento para expressar outra preocupação dentro da casa: a possibilidade de Jonas escapar do paredão caso vença a prova Bate e Volta, hoje, o que pode mudar os rumos da semana.

A sister não poupou ironia ao comentar o cenário. “Se esse quinta série [Jonas] voltar do Bate e Volta, a gente que aguente”, afirmou, reforçando a tensão entre os grupos e a expectativa para os próximos desdobramentos do jogo.

