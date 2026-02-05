Diário do Nordeste
Ana Paula provoca Maxiane após Festa do Líder no BBB 26

Rivalidade entre as duas cresceu após Maxiane indicar Ana Paula ao Paredão.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:54)
Zoeira
Duas pessoas estão sentadas em um sofá verde em uma sala bem iluminada, decorada com detalhes dourados. A pessoa à esquerda usa roupa escura e um cordão amarelo no pescoço. A pessoa à direita veste um conjunto claro estampado e leva as mãos ao rosto em um gesto de reação. Ao fundo, há um grande espelho refletindo parte do ambiente e outras pessoas sentadas. O logotipo “BBB” aparece no canto superior direito da imagem.
Legenda: Ana Paula foi barrada por Maxiane e não participou da Festa do Líder de quarta-feira (5).
Foto: Reprodução/Globoplay.

Barrada da Festa do Líder da semana, Ana Paula não deixou o sentimento guardado na manhã desta quinta-feira (5) e ironizou Maxiane pelo veto na noite anterior. "E aí, coordenadora do resort, como é que foi a festinha?", questionou a Veterana, aos risos.

Maxiane pareceu não se importar muito com a situação, mas Breno, um dos aliados da sister, não ficou calado diante da provocação. "A gente está em voto de silêncio, cascavel", disse ele.

Veja o vídeo:

"Ah, é? Que bom", continuou Ana Paula, direcionando a questão para Maxiane. "Obrigada, Breno. Gratidão", respondeu a líder, também em um tom irônico. 

Logo em seguida, Ana Paula explicou como ocorreu a dinâmica após ela ter sido barrada. "Era igualzinho o da Gabi com o Babu, era o desenho da coordenadora do resort. E tavam lá as regras, que não podemos falar palavrão mesmo. Não pode, tá? Falar palavrão", continuou ela ainda provocando. 

A briga, no entanto, não escalou para mais discussões. Ana Paula se retirou para o Raio-X, mas não sem antes deixar um recado para a rival. "Eu vou lá agradecer ao público mais uma vez por ter voltado de dois paredões", finalizou. 

