Ana Paula provoca Maxiane após Festa do Líder no BBB 26
Rivalidade entre as duas cresceu após Maxiane indicar Ana Paula ao Paredão.
Barrada da Festa do Líder da semana, Ana Paula não deixou o sentimento guardado na manhã desta quinta-feira (5) e ironizou Maxiane pelo veto na noite anterior. "E aí, coordenadora do resort, como é que foi a festinha?", questionou a Veterana, aos risos.
Maxiane pareceu não se importar muito com a situação, mas Breno, um dos aliados da sister, não ficou calado diante da provocação. "A gente está em voto de silêncio, cascavel", disse ele.
"Ah, é? Que bom", continuou Ana Paula, direcionando a questão para Maxiane. "Obrigada, Breno. Gratidão", respondeu a líder, também em um tom irônico.
Logo em seguida, Ana Paula explicou como ocorreu a dinâmica após ela ter sido barrada. "Era igualzinho o da Gabi com o Babu, era o desenho da coordenadora do resort. E tavam lá as regras, que não podemos falar palavrão mesmo. Não pode, tá? Falar palavrão", continuou ela ainda provocando.
A briga, no entanto, não escalou para mais discussões. Ana Paula se retirou para o Raio-X, mas não sem antes deixar um recado para a rival. "Eu vou lá agradecer ao público mais uma vez por ter voltado de dois paredões", finalizou.