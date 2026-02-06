Esposa de Alberto Cowboy comenta sobre aproximação de Gabriela no BBB 26

A esposa de Alberto Cowboy, Priscilla Monroy, comentou sobre a aproximação de Gabriela Saporito com o seu marido no Big Brother Brasil 26. Ao Hugo Gloss, a terapeuta afirmou não considera que a sister haja com maldade.

Gabriela tem chamado o empresário de "papai" e começou a abraçá-lo com frequência. A situação tem repercutido nas redes sociais, com internautas citando comportamento invasivo.

"Eu nem imagino como deve ser estar lá dentro e acredito que as pessoas, às vezes, se equivocam em algumas falas e atitudes. Vejo uma tentativa constante de distorcer algo que, na prática, é uma relação de acolhimento e proteção, especialmente quando falamos da Gabriela", disse.

Traumas com figura paterna

Priscilla ainda relembrou que Gabriela comentou sobre não ter tido uma boa experiência com figura paterna. "Acredito que ela vê no Beto esse figura paterna contrária a isso. Um cara leve, legal, que sabe conversar sem gritar", acrescentou.

Para a esposa de Cowboy, ele é muito coração, e costuma acolher as pessoas. "Me incomoda ver as pessoas tentando distorcer esse cuidado. Acho importante ter responsabilidade ao falar do tema".