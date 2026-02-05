Diário do Nordeste
Ana Paula Renault alfineta Maxiane após ser barrada da Festa do Líder

Jornalista ficou sete horas no desafio Barrado no Baile e voltou para a casa após a festa.

Redação
(Atualizado às 07:12)
foto de Ana Paula e Maxiane na sala do BBB 26.
Legenda: Ana Paula e Maxiane discutem após indicação do desafio Barrados no Baile.
Foto: Reprodução/Gshow.

A sister Maxiane decidiu barrar Ana Paula Renault da Festa do Líder, na noite dessa quarta-feira (4) no BBB 26. Após um discurso marcado por provocações da influenciadora, a veterana rebateu as alfinetadas e precisou enfrentar o desafio Barrados no Baile.

"Vai lá fazer o desafio. Já que ela não gosta da colônia de férias, porque ninguém pode ter um minutinho só para sorrir, cantar e viver, então vai lá fazer o desafio", disparou Maxiane.

Ana Paula, então, aproveitou para comentar sobre a vitória no último paredão, em que foi indicada por Max.

"E aí eu volto do Paredão e não posso ter o direito de me comunicar com a grande Líder", ponderou a jornalista. A pernambucana respondeu, afrontando a rival: "Se tirar as suas provocações e o seu veneno, não sobra nada de você, porque é só isso que você sabe fazer. Você provoca gratuitamente. É a minha escolha e pronto. Inclusive, daqui a pouco o Confessionário vai abrir e você vai lá com o dummy. E todo mundo vai aproveitar a festa", continuou.

Ainda na sala da casa, a veterana deu uma resposta afiada, voltando ao assunto do paredão.

"Eu acho que você tinha que comemorar no dia que você voltasse de um paredão. Acho que é o que tem de mais importante aqui no BBB", analisou Ana Paula, sendo rebatida por Maxiane: "Anota aí que daqui a pouco eu vou comemorar. Pode ser que aconteça, hein. Não subestime o público", concluiu.

"Acho que quem está subestimando é você. O recado foi dado. Você não me deu um? O público te deu outro", finalizou Ana Paula.

Ana Paula não completa desafio

Ana Paula Renault ficou sete horas no desafio Barrado no Baile após ser vetada por Maxiane e impedida de curtir a Festa do Líder. Ela voltou para a casa do reality após o fim do evento.

Durante a dinâmica, a mineira chegou a cochilar e disse que não cumpriria a tarefa, que consistia em colorir um desenho de Maxiane.

"Eu fiz o Castigo do Monstro, estou completamente quebrada e... não consigo mais ficar debruçada, senão vou acabar com a minha coluna. Então, eu vou ficar deitadinha e bonitinha", afirmou a jornalista no início do desafio.

