Esposa de Cowboy rebate rumores de flerte com Ana Paula Renault no BBB 26

Priscilla Monroy se pronunciou nas redes sociais e comentou a relação do marido com a sister dentro do reality.

Escrito por
Redação
Zoeira
Priscilla e Cowboy posam para foto sobre ponte de rio.
Legenda: Priscilla e Cowboy estão juntos há 3 anos.
Foto: Reprodução/Instagram.

A terapeuta Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy, usou as redes sociais na sexta-feira (23) para comentar os rumores de um possível flerte entre o marido e Ana Paula Renault dentro do BBB 26. As especulações surgiram após internautas apontarem uma suposta química entre os dois participantes veteranos do reality.

Em um comentário feito no Instagram, Priscilla minimizou os boatos e classificou a relação entre os confinados como parte do jogo e do entretenimento do programa.

“O que rola entre ele e a Ana Paula é uma verdadeira briga de titãs, cheia de ironia e farpas ótimas de assistir, puro entretenimento. Ela é muito engraçada e, se ele não estivesse lá dentro, eu estaria torcendo por ela sem pensar duas vezes. Fora do jogo, a realidade é outra”, escreveu.

Na sequência, a terapeuta falou abertamente sobre a relação que mantém com Alberto Cowboy e afastou qualquer possibilidade de envolvimento amoroso fora do casamento. “Temos um relacionamento de muito amor, confiança e entrega da parte dele. Sem chances dele ter algo com ela ou com qualquer outra pessoa. O cabra é arriado, de quatro”, afirmou.

Priscilla e Alberto estão casados há três anos. Ele ainda tem uma enteada, chamada Fiorella, de 4 anos.

