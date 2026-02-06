'Mini Sincerão' marca início do Duelo de Risco no BBB 26
Participantes apontam quem gostariam de enfrentar no paredão em nova dinâmica da semana.
A dinâmica do Duelo de Risco começou nesta sexta-feira (06) com a realização de um “mini Sincerão” ao vivo no BBB 26. Durante a atividade, os participantes responderam à pergunta: “Se você fosse ao paredão hoje, quem você gostaria de enfrentar?”.
Após a resposta, cada brother e sister precisou escolher um participante e indicar uma palavra que justificasse a escolha. As indicações feitas foram:
- Leandro → Alberto Cowboy
- Ana Paula → Sarah
- Milena → Edilson
- Chaiany → Jordana
- Samira → Jordana
- Maxiane → Gabriela
- Sol Vega → Juliano
- Sarah → Babu
- Solange → Gabriela
- Alberto Cowboy → Leandro
- Juliano → Alberto Cowboy
- Gabriela → Marciele
- Marciele → Juliano
- Breno → Edilson
- Marcelo → Gabriela
- Edilson → Milena
- Jordana → Samira
- Babu → Sarah
Durante a dinâmica, o líder da semana, Jonas Sulzbach, permaneceu no quarto do líder, separado dos demais participantes. Ao final da atividade, Tadeu Schmidt ofereceu a Jonas a oportunidade de tentar adivinhar as escolhas feitas por três participantes.
O líder acertou apenas uma: a da sister Gabriela, que afirmou que gostaria de enfrentar Solange Couto em um possível paredão.
Dinâmica continua no sábado (7)
As escolhas feitas nesta etapa servirão como base para o Duelo de Risco, que será realizado no sábado (7), quando um participante será sorteado para enfrentar diretamente a pessoa que indicou, influenciando a formação do paredão da semana.