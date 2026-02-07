Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja o Resultado da Mega-Sena 2970 deste sábado (07/02); prêmio é de R$ 40,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
cartela da mega-sena
Legenda: Aposta simples de seis dezenas da Mega-Sena custa R$ 4,50
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Mega-Sena pode pagar até R$ 40,0 milhões neste sábado (07/02). O concurso 2970 acontece a partir das 21h em São Paulo e será transmitido ao vivo pelo perfil das redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no Youtube.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados às terças, quintas e aos sábados.

Resultado Mega-Sena do concurso 2970

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20h30 (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1174 de hoje, 07/02; prêmio é de R$ 1,9 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
Há 1 hora
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2970 deste sábado (07/02); prêmio é de R$ 40,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3608, deste sábado (07/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
Há 1 hora
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 327 de hoje 07/02; prêmio é de R$ 22,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
Há 1 hora
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6948, deste sábado (07/02); prêmio é de R$ 12,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6040, deste sábado (07/02); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

Resultado da Timemania 2353 de hoje, 07/02; prêmio é de R$ 5,3 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
Há 1 hora
Candidata faz prova de concurso público em sala de aula. Imagem usada em matéria sobre concurso público em Assaré que teve as inscrições prorrogadas.
Papo Carreira

Prefeitura de Assaré prorroga prazo de inscrições para concurso; veja nova data

O certame oferece 250 vagas para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. Salários chegam a R$ 14 mil.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Imagem de um celular com o nome e símbolo do pix. Atrás do celular tem uma bandeira do Brasil.
Negócios

Pix fora do ar? Usuários relatam falhas de bancos neste sábado (7)

Instabilidades começaram por volta do meio-dia e atingem diversas instituições financeiras.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

O Ceará visto de cima é belo e desenvolvido com coisas que preocupam

No Pecém, é grande a movimentação de navios; os projetos de criação de camarão operam a pleno; mas há parques eólicos inoperantes

Egídio Serpa
07 de Fevereiro de 2026
Mão de uma pessoa preenchendo bilhetes da Mega Sena com uma caneta, com outros volantes espalhados ao fundo.
Negócios

Com Mega-Sena pagando R$ 40 milhões e Quina acumulada, veja loterias do dia

Neste sábado (7), acontece o sorteio de sete concursos das Loterias Caixa.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Mercado de trabalho: um relatório assustador sobre o futuro do emprego

Apresentado no Fórum de Davos, documento prevê mudanças que criarão 170 milhões de novas funções, mas a destituição de 92 milhões

Egídio Serpa
07 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6947, desta sexta-feira (06/02); prêmio é de R$ 10,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6947, desta sexta-feira (06/02); prêmio é de R$ 10,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
06 de Fevereiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2885 – Sorteio de sexta-feira, 06/02; Prêmio de R$ 500 mil
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2885 – Sorteio de sexta-feira, 06/02; Prêmio de R$ 500 mil

Apostas para a Lotomania 2885 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
06 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3607, desta sexta-feira (06/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3607, desta sexta-feira (06/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
06 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2922 de hoje, sexta-feira, 06/02; prêmio é de R$ 1,1 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2922 de hoje, sexta-feira, 06/02; prêmio é de R$ 1,1 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2922 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,1 milhão.

A. Seraphim
06 de Fevereiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 808 - Sorteio de sexta-feira, 06/02; Prêmio de R$ 1,8 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 808 - Sorteio de sexta-feira, 06/02; Prêmio de R$ 1,8 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 808 em 06/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
06 de Fevereiro de 2026
Imóvel disponível pelos Correios no bairro Aldeota, em Fortaleza.
Negócios

Correios colocam à venda imóveis de até R$ 11 milhões em Fortaleza e no Interior do CE

Os leilões serão realizados em certames 100% digitais.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
imagem mostra pátio de aeronaves do aeroporto de mossoró.
Igor Pires

Com expectativa de receber novos voos, qual o futuro do Aeroporto de Mossoró?

Igor Pires
06 de Fevereiro de 2026
Shopping Giga Mall se consolida como hub de moda atacadista no Nordeste
Negócios

Shopping Giga Mall se consolida como hub de moda atacadista no Nordeste

Ações estratégicas com marcas acompanham o fortalecimento do shopping no setor

Agência de Conteúdo DN
06 de Fevereiro de 2026
Nacional da sorte Mega-Sena com aposta, bilhetes e dinheiro, ilustrando jogo de azar e apostas esportivas, destaque para o bilhete premiado na loteria.
Negócios

Aposta simples do Rio de Janeiro leva sozinha Mega-Sena de R$ 141 milhões

Segundo a Caixa Econômica Federal, apostador fez o jogo pela internet.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Volante da Quina.
Negócios

Com Quina pagando R$ 10,5 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta sexta-feira (6).

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Terra Brasilis esgota lotes e impulsiona mercado em Caucaia
Negócios

Terra Brasilis esgota lotes e impulsiona mercado em Caucaia

Empreendimento Terra Aqua teve 100% dos lotes vendido em apenas 48 horas após o lançamento

Agência de Conteúdo DN
06 de Fevereiro de 2026
Foto de contribuinte reunindo documentos para preencher a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Negócios

Veja o checklist completo de documentos necessários para declarar o imposto de renda 2026

Documento anual reúne ganhos e despesas de contribuintes.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
imagem mostra duas carteiras de trabalho e previdência social em cima de uma mesa.
Negócios

Salário de admissão cai no Ceará e fica 15,7% abaixo da média nacional

Enquanto o Brasil atingiu o maior patamar salarial da série histórica, o trabalhador cearense encerrou o ano ganhando menos do que em 2020.

Paloma Vargas
06 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Na Chapada do Araripe, chegou a agricultura moderna e sustentável

É lá que a Faec, em parceria com a Fiec, o Sebrae e o governo do estado, desenvolve o Projeto Algodão do Ceará

Egídio Serpa
06 de Fevereiro de 2026
Tela do aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
Negócios

Acesso ao Abono Salarial 2026 é liberado; saiba como consultar

Consulta está disponível no App Carteira de Trabalho Digital.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Fachada de uma agência do Banco Master, com duas grandes colunas claras nas laterais e um letreiro preto no topo exibindo o nome e o logotipo do banco. Na entrada, um segurança de terno cinza está parado em frente às portas de vidro. Imagem usada em matéria sobre Lula e Daniel Vorcaro.
Negócios

Lula diz ter avisado Vorcaro que investigação sobre Banco Master não seria política

Presidente confirmou encontro em 2024 e declaração sobre "investigação técnica".

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Resultado da Timemania 2352 de hoje, 05/02; prêmio é de R$ 5,1 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2352 de hoje, 05/02; prêmio é de R$ 5,1 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
05 de Fevereiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1173 de hoje, 05/02; prêmio é de R$ 1,6 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1173 de hoje, 05/02; prêmio é de R$ 1,6 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
05 de Fevereiro de 2026