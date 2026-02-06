Diário do Nordeste
Moisés acerta com o Santos, mas deve jogar o Clássico-Rei pelo Fortaleza

Jogador deve se apresentar ao time paulista na segunda-feira

Escrito por
e
(Atualizado às 23:09)
Jogada
Legenda: Moises, atacante do Fortaleza.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Moisés será o próximo reforço do Santos. O atacante de 29 anos foi vendido pelo Fortaleza ao time paulista. O Diário do Nordeste confirmou o acerto na noite desta sexta-feira (6), informação inicialmente dada por Venê Casagrande. De acordo com o jornalista, o valor é de 3 milhões de euros (cerca de R$ 18,5 mi de reais). Apesar da negociação, o atleta deve entrar em campo para o primeiro Clássico-Rei de 2026, pelo Campeonato Cearense. 

Em 2023, o jogador foi a maior venda do Tricolor do Pici e do Nordeste. O atleta se transferiu para o Cruz Azul-MEX por R$ 24,5 milhões, em valores absolutos. Esse número foi superado com a negociação do volante Hércules para o Fluminense, em 2025, por R$ 29 milhões.

Moisés chegou ao Fortaleza em 2022. Dois anos depois, foi para o time mexicano até ser adquirido de volta pelo Tricolor do Pici. Desde então, foram 173 partidas vestindo a camisa tricolor. O atacante balançou as redes adversárias 42 vezes.

Na última temporada, o atleta sofreu uma lesão em abril e ficou a temporada praticamente toda sem atuar. O jogador embarca na segunda-feira para se apresentar à equipe comandada por Vojvoda.

Em 2025, o atacante entrou em campo nos seis jogos disputados pela equipe comandada por Thiago Carpini. O Leão do Pici volta a campo neste domingo (8), quando enfrenta o Ceará a partir das 18h (de Brasília). 

