Super Bowl 2026: Além de Bad Bunny, confira quem vai cantar também no intervalo
Evento será realizado no domingo, dia 8 de fevereiro
Decisão da temporada 2025/26 da National Football League (NFL), o Super Bowl LX será realizado neste domingo (8) e coloca frente a frente Seattle Seahawks e New England Patriots. A 60ª edição será disputada no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia, casa do San Francisco 49ers. No show do intervalo, além de Bad Bunny, outros artistas vão animar o evento. Saiba quem.
A banda norte-americana Green Day será responsável pelo show de abertura do Super Bowl 2026. Nas redes sociais, o grupo comentou que encarar essa apresentação é uma maneira poderosa de iniciar o jogo e, ao mesmo tempo, prestar homenagem às lendas da NFL.
Antes do grande jogo, Charlie Puth e o talentoso artista surdo Fred Beam vão interpretar o hino nacional dos Estados Unidos. Puth, cantor, compositor e produtor premiado, é dono de hits como “See You Again”, “Attention” e “We Don’t Talk Anymore”. Fred Beam, por sua vez, é ator, dançarino, poeta, educador, coreógrafo, diretor e artista visual.
A canção “America the Beautiful” ficará por conta de Brandi Carlile e do músico surdo Julian Ortiz. Carlile possui uma trajetória de destaque, com indicação ao Oscar, duas vitórias no Emmy e um livro que chegou ao topo da lista de mais vendidos do The New York Times.
Já “Lift Every Voice and Sing” será apresentada por Coco Jones e novamente por Fred Beam. Jones se destacou rapidamente no R&B, acumulando oito indicações ao Grammy, e seu sucesso “ICU” alcançou certificação de platina. Além de cantora, ela também atua como atriz e musicista.
SERVIÇO:
Data: 8 de fevereiro de 2026, no intervalo do jogo
Previsão de início: 22h
Local: Levi's Stadium, na Califórnia.
ONDE ASSISTIR:
TV Globo (transmissão inédita ao vivo).
ESPN e SporTV.
Disney+ (plano Premium), DAZN, ge.globo.
