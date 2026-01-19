Quando é o Super Bowl 2026? Tudo sobre a final da NFL, show do intervalo e onde assistir
Playoffs entram na reta final, Super Bowl LX será em 8 de fevereiro, terá show de Bad Bunny e transmissão no Brasil pela TV e streaming
Os playoffs da NFL estão se afunilando e o Super Bowl LX se aproxima. A “final da NFL” é um dos eventos mais famosos do mundo e atrai a atenção de amantes do futebol americano e da música, por conta do tradicional “show do intervalo”.
Faltando menos de um mês para o Super Bowl LX, a grande decisão da temporada 2025/2026 da NFL, o Diário do Nordeste conta todos os detalhes sobre os Playoffs da NFL, sobre a final da temporada e também onde assistir ao Super Bowl.
Quando e onde será o Super Bowl 2026?
O Super Bowl LX acontece no domingo, 8 de fevereiro, no Levi's Stadium, na cidade de Santa Clara, na Califórnia, nos Estados Unidos. A partida está marcada para começar 20h30, no horário de Brasília.
Quais são os confrontos das finais de conferência?
A NFL está na fase que antecede ao Super Bowl. Tratam-se das finais de conferências, que definem os dois clubes que irão se enfrentar na decisão. Atualmente, a NFL é dividida em duas conferências: AFC e NFC.
A final da AFC será entre New England Patriots e Denver Broncos, com mando de campo dos Broncos, em Denver. O jogo será no dia 25 de janeiro, às 17h. Já na NFC, a final será entre Los Angeles Rams e Seattle Seahawks, em Seattle, na mesma data, às 20h30.
Quem fará o show do intervalo no Super Bowl 2026?
O show do intervalo do Super Bowl 2026 será do rapper porto-riquenho Bad Bunny, um dos cantores mais escutados do mundo. A Globo, detentora dos direitos de transmissão da NFL, irá transmitir o show ao vivo para o Brasil.
Onde assistir aos jogos decisivos da NFL?
A temporada 2025/2026 da NFL tem sido transmitida pelo Sportv, pela GE TV, pela ESPN e pelo Disney+, além do NFL Game Pass. As finais de conferência e o Super Bowl serão transmitidos por estes veículos. A Globo vai transmitir o show do intervalo.