Quando é o Super Bowl 2026? Tudo sobre a final da NFL, show do intervalo e onde assistir

Playoffs entram na reta final, Super Bowl LX será em 8 de fevereiro, terá show de Bad Bunny e transmissão no Brasil pela TV e streaming

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:13)
Jogada
Foto: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Os playoffs da NFL estão se afunilando e o Super Bowl LX se aproxima. A “final da NFL” é um dos eventos mais famosos do mundo e atrai a atenção de amantes do futebol americano e da música, por conta do tradicional “show do intervalo”.

Faltando menos de um mês para o Super Bowl LX, a grande decisão da temporada 2025/2026 da NFL, o Diário do Nordeste conta todos os detalhes sobre os Playoffs da NFL, sobre a final da temporada e também onde assistir ao Super Bowl.

Quando e onde será o Super Bowl 2026?

O Super Bowl LX acontece no domingo, 8 de fevereiro, no Levi's Stadium, na cidade de Santa Clara, na Califórnia, nos Estados Unidos. A partida está marcada para começar 20h30, no horário de Brasília.

Foto do Levi's Stadium, na cidade de Santa Clara, na Califórnia, nos Estados Unidos, palco do Super Bowl 2026
Legenda: Levi's Stadium, na cidade de Santa Clara, na Califórnia, nos Estados Unidos, será palco do Super Bowl 2026
Foto: Loren Elliott / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Quais são os confrontos das finais de conferência?

A NFL está na fase que antecede ao Super Bowl. Tratam-se das finais de conferências, que definem os dois clubes que irão se enfrentar na decisão. Atualmente, a NFL é dividida em duas conferências: AFC e NFC.

A final da AFC será entre New England Patriots e Denver Broncos, com mando de campo dos Broncos, em Denver. O jogo será no dia 25 de janeiro, às 17h. Já na NFC, a final será entre Los Angeles Rams e Seattle Seahawks, em Seattle, na mesma data, às 20h30.

Foto de Drake Maye é o quarterback do New England Patriots, uma das equipes que podem estar no Super Bowl 2026
Legenda: Drake Maye é o quarterback do New England Patriots, uma das equipes que podem estar no Super Bowl 2026
Foto: Winslow Townson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Quem fará o show do intervalo no Super Bowl 2026?

O show do intervalo do Super Bowl 2026 será do rapper porto-riquenho Bad Bunny, um dos cantores mais escutados do mundo. A Globo, detentora dos direitos de transmissão da NFL, irá transmitir o show ao vivo para o Brasil.

Cantor, vestido com roupas brancas e gorro de lã, atuando em palco ao ar livre com vegetação ao fundo.
Legenda: Meses atrás, ao anunciar sua turnê "Debí tirar más fotos", o artista excluiu os Estados Unidos dos locais de performance.
Foto: GLADYS VEGA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP.

Onde assistir aos jogos decisivos da NFL?

A temporada 2025/2026 da NFL tem sido transmitida pelo Sportv, pela GE TV, pela ESPN e pelo Disney+, além do NFL Game Pass. As finais de conferência e o Super Bowl serão transmitidos por estes veículos. A Globo vai transmitir o show do intervalo.

