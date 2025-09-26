O Rio de Janeiro (RJ) receberá um jogo da NFL em 2026. A informação foi confirmada pela própria National Football League (NFL) nesta sexta-feira (26), através de suas redes sociais. O estádio Maracanã será o palco da partida de futebol americano.

“O Maraca é nosso! Em 2026, vamos viver o Rio Game”, disse a liga em seus perfis nas redes sociais. Este será o terceiro jogo da NFL em solo brasileiro, com os dois primeiros, em 2024 e em 2025, sendo disputados na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

VEJA O ANÚNCIO OFICIAL

O interesse pela NFL tem crescido no Brasil nos últimos anos e a cada ano a liga ganha novos admiradores em solo brasileiro. Por isso, a própria NFL tem investido em jogos no Brasil, assim como em outros países, como Inglaterra e México, entre outros.