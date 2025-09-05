Taylor Swift chegou no Brasil? Cantora deve acompanhar jogo de Travis Kelce na NFL em São Paulo

A cantora Taylor Swfit chegou ao Brasil nesta sexta-feira (5) para acompanhar o jogo do Kansas City Chiefs na NFL, time de futebol americano no qual seu noivo, Travis Kelce, joga, de acordo com o Globo Esporte. A artista teria chegado ao Aeroporto de Guarulhos por volta das 18h.

Taylor deve ficar em um camarote privado na Neo Química Arena, conhecida como Arena Corinthians, em São Paulo, com esquema de segurança. A estrela pop costuma assistir aos jogos do noivo nos Estados Unidos, mas essa será a primeira que ela acompanha internacionalmente.

O jogo do Chiefs contra o Los Angeles Chargers ocorre às 21h e será transmitido pelo SporTV.

Especulações

Desde o começo da semana, fãs especulam a vinda de Taylor, justamente por conta do costume de assistir às partidas de Travis. Swift já foi vista em mais de 20 jogos do Chiefs no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos EUA, casa do time.

Conforme fontes ouvidas pelo portal Leo Dias, Taylor chegaria ao Brasil em voo particular, de forma discreta, para evitar tumultos e garantir segurança. Já segundo a Folha de S. Paulo, representantes da liga afirmaram aos detentores de transmissão do jogo sobre a grande chance de a cantora ver a partida.