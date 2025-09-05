Diário do Nordeste
Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers na NFL no Brasil: onde assistir e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo da NFL disputado em São Paulo

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:41)
Legenda: Patrick Mahomes durante Kansas City Chiefs x Chicago Bears na NFL
Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers se enfrentam na NFL 2025/2026 nesta sexta-feira (5), pela partida da NFL no Brasil. O jogo será às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Veja onde assistir ao vivo à partida e mais informações.

ONDE ASSISTIR

A partida Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers na NFL no Brasil terá transmissão do Sportv e da ESPN, na televisão, e da GE TV, da Cazé TV, do Disney+ e do NFL Game Pass na DAZN, no streaming.

NFL NO BRASIL

Este será o segundo jogo da história da NFL a ser disputado no Brasil. A NFL é a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos e tem ganhado fãs em todo o mundo, especialmente no Brasil, onde a popularidade da liga tem crescido.

Em 2024, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentaram na Neo Química Arena. Desta vez, a grande atração é o Kansas City Chiefs, uma das principais equipes da NFL, e que conta com nomes como Travis Kelce (noivo de Taylor Swift) e Patrick Mahomes.

KANSAS CITY CHIEFS X LOS ANGELES CHARGERS | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Semana 1 da NFL 2025/2026
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
  • Data: 05/09/2025 (sexta-feira)
  • Horário: 21h (de Brasília)
