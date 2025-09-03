Onde assistir aos jogos da NFL: veja lista de transmissões da Semana 1
Confira os canais que vão transmitir ao vivo os jogos da temporada 2025/2026 da NFL
A agenda dos jogos da Semana 1 da NFL 2025/2026 conta com muitas partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DA SEMANA 1 DA NFL 2025/2026
QUINTA-FEIRA (4)
- 21h20 | Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys | Sportv 2 e NFL Game Pass
SEXTA-FEIRA (5)
- 21h | Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers | Sportv 2, ESPN, Ge TV, CazéTV, Disney+ e NFL Game Pass
DOMINGO (7)
- 14h | New York Jets x Pittsburgh Steelers | ESPN 3, Disney+ e NFL Game Pass
- 14h | Washington Commanders x New York Giants | Ge TV e NFL Game Pass
- 17h05 | Seattle Seahawks x San Francisco 49ers | Sportv 2 e NFL Game Pass
- 17h25 | Green Bay Packers x Detroit Lions | ESPN 3, Disney+ e NFL Game Pass
- 21h20 | Buffalo Bills x Baltimore Ravens | Sportv 2 e NFL Game Pass
SEGUNDA (8)
- 21h15 | Chicago Bears x Minnesota Vikings | ESPN 2, Disney+ e NFL Game Pass
PARTIDAS TRANSMITIDAS APENAS NO NFL GAME PASS
DOMINGO (7)
- 14h | Indianapolis Colts x Miami Dolphins | NFL Game Pass
- 14h | Jacksonville Jaguars x Carolina Panthers | NFL Game Pass
- 14h | New Orleans Saints x Arizona Cardinals | NFL Game Pass
- 14h | Atlanta Falcons x Tampa Bay Buccaneers | NFL Game Pass
- 14h | Cleveland Browns x Cincinnati Bengals | NFL Game Pass
- 14h | New England Patriots x Las Vegas Raiders | NFL Game Pass
- 17h05 | Denver Broncos x Tennessee Titans | NFL Game Pass
- 17h25 | Los Angeles Rams x Houston Texans | NFL Game Pass
