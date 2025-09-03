Onde assistir aos jogos da NFL: veja lista de transmissões da Semana 1

A agenda dos jogos da Semana 1 da NFL 2025/2026 conta com muitas partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DA SEMANA 1 DA NFL 2025/2026

QUINTA-FEIRA (4)

21h20 | Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys | Sportv 2 e NFL Game Pass

SEXTA-FEIRA (5)

21h | Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers | Sportv 2, ESPN, Ge TV, CazéTV, Disney+ e NFL Game Pass

DOMINGO (7)

14h | New York Jets x Pittsburgh Steelers | ESPN 3, Disney+ e NFL Game Pass

14h | Washington Commanders x New York Giants | Ge TV e NFL Game Pass

17h05 | Seattle Seahawks x San Francisco 49ers | Sportv 2 e NFL Game Pass

17h25 | Green Bay Packers x Detroit Lions | ESPN 3, Disney+ e NFL Game Pass

21h20 | Buffalo Bills x Baltimore Ravens | Sportv 2 e NFL Game Pass

SEGUNDA (8)

21h15 | Chicago Bears x Minnesota Vikings | ESPN 2, Disney+ e NFL Game Pass

PARTIDAS TRANSMITIDAS APENAS NO NFL GAME PASS

DOMINGO (7)