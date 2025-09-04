Taylor Swift e Travis Kelce devem se casar em 2026 nos EUA, diz site

Taylor Swift e Travis Kelce planejam oficializar a união no próximo verão do hemisfério norte, ou seja, na metade do ano que vem. A informação foi divulgada pelo site Page Six, que ouviu uma fonte próxima ao casal. Segundo a publicação, a cantora, de 35 anos, tem pressa em engravidar e, por isso, deseja acelerar os preparativos do casamento.

A cerimônia deve acontecer em Rhode Island, estado litorâneo dos Estados Unidos conhecido como destino de veraneio. Taylor possui uma mansão na região, comprada em 2013 por US$ 17,5 milhões, cerca de R$ 88 milhões na cotação atual.

O imóvel, que conta com oito quartos e dez banheiros, está passando por uma reforma avaliada em US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 6 milhões). O projeto prevê uma nova ala com mais suítes e banheiros, mas ainda não há confirmação se a residência servirá como palco da cerimônia ou se o casal escolherá outro espaço.

Travis no Brasil

Enquanto os rumores do casamento movimentam os fãs internacionais, Travis Kelce desembarcou no Brasil na noite da última quarta-feira (3). O jogador de futebol americano foi recebido com entusiasmo por torcedores no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

O atleta está no país para disputar, uma partida oficial da NFL com o Kansas City Chiefs. O jogo está marcado para sexta-feira (5), na capital paulista. Simpático, Kelce correspondeu ao carinho dos fãs e distribuiu sorrisos ao chegar ao aeroporto