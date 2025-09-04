Diário do Nordeste
Travis Kelce chega ao Brasil sem Taylor Swift, e fãs recebem jogador em aeroporto de SP

Segundo fãs, a expectativa era de que a cantora viesse ao Brasil para acompanhar o noivo durante a partida

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:04)
Zoeira
Taylor e Travis em jogo do Kansas City Chiefs nos EUA
Legenda: Taylor e Travis estiveram no jogo mais recente do Chiefs nos EUA, realizado em Kansas City, no Missouri
Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A vinda da cantora Taylor Swift ao Brasil para acompanhar o noivo Travis Kelce, que joga em São Paulo na sexta-feira (5), parece estar cancelada. Para a tristeza dos fãs da artista, o jogador desembarcou em solo brasileiro na noite de quarta (3) junto dos colegas do Kansas City Chiefs, time de futebol americano que enfrenta o Los Angeles Charges, na Neo Química Arena, pela NFL, sem a companhia da "loirinha".

Nas redes sociais, páginas de fãs da cantora estavam na expectativa para a chegada dela ao Brasil, já que se tornou comum vê-la nas partidas do noivo nos Estados Unidos, por exemplo. Nenhuma informação sobre a viagem dela, entretanto, havia sido confirmada. 

Veja imagens da chegada dele no Brasil:

Taylor e Travis anunciaram, ainda no fim de agosto, o noivado dos dois. No Instagram, a publicação sobre a novidade já ultrapassou a marca de 36 milhões de curtidas. "Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar", escreveu ela na legenda. 

Um dos detalhes mais impressionantes do pedido, inclusive, foi o anel de noivado. Segundo detalhes divulgados pela imprensa internacional, o jogador foi responsável por desenhar o modelo, feito à mão na Artifex Fine Jewelry.

Outra informação impressionante foi o valor da peça. Kelce teria desembolsado cerca de US$ 5 milhões, cerca de R$ 27,5 milhões, segundo especialistas ouvidos pela revista People

