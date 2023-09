Taylor Swift deixa jogo da NFL ao lado de Travis Kelce e reforça rumores de namoro

O nome da cantora Taylor Swift foi um dos assuntos mais comentados da internet nesse domingo (24), após a artista marcar presença em um jogo do Kansas City Chiefs, time de futebol norte-americano do Missouri. A aparição reforçou rumores de um possível romance entre a estrela e Travis Kelce, astro da equipe.

Assuntos relacionados

Durante a partida, a voz de “Anti-Hero” foi vista em um camarote, ao lado da mãe do jogador, Donna Kelce. Em diversos momentos, as duas foram flagradas conversando animadamente e vibrando intensamente os pontos marcados pelo atleta.

No fim do jogo, o suposto novo casal deixou o estádio lado a lado, aparição que acabou sendo registrada e compartilhada nas redes sociais, viralizando rapidamente.

Segundo relato compartilhado por um perfil no TikTok, os dois teriam ido a um restaurante, onde a cantora se ofereceu para pagar a conta de todos os clientes, desde que eles deixassem o estabelecimento apenas para os dois.

Apesar de a informação não ter sido confirmada, fãs da cantora comemoraram o envolvimento. “Ela genuinamente parece estar feliz. Quem não está gostando desse casal é maluco”, escreveu um usuário.

Por enquanto, o “status de relacionamento” da dupla segue um mistério, mas uma fonte próxima à artista falou, para a revista People, sobre a ida da estrela pop ao jogo: “Taylor está muito focada no trabalho agora e em sair com as amigas. Travis a convidou para o jogo e é claro que ela disse 'sim', ela simplesmente achou que era uma maneira fantástica de passar o domingo”.

SUPOSTO AFFAIR

Notícias envolvendo o nome dos astros começaram a surgir após o jogador revelar ter levado uma “friendship bracelet”, pulseira confeccionada e trocada entre os fãs durante apresentações da cantora, durante sua ida na The Eras Tour, atual turnê de Swift.

No acessório, o atleta teria colocado seu número de telefone, esperando entregá-lo à artista. A missão, no entanto, não foi bem sucedida. “Fiquei um pouco magoado por não ter entregado uma das pulseiras que fiz para ela”, contou em seu podcast, New Heights.

Apesar disso, Kelce parece ter conseguido o contato da cantora posteriormente, já que a mídia norte-americana vem noticiando que os dois têm trocado mensagens e se encontrado ocasionalmente.

Taylor está solteira desde abril, quando o fim de seu relacionamento de seis anos com o ator Joe Alwyn foi anunciado. Já último relacionamento público de Travis, com a repórter Kayla Nicole, terminou em maio do ano passado, após cinco anos.