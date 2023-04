Taylor Swift e Joe Alwyn terminam relacionamento, diz imprensa internacional

Juntos há quase sete anos, a cantora Taylor Swift e o ator Joe Alwyn teriam se separado há algumas semanas, segundo o Entertainment Tonight (ET). A decisão teria sido tomada de maneira amigável.

Conforme fonte ouvida pelo veículo, por esta razão, Joe não teria comparecido a nenhum show da cantora, que faz uma turnê pelos Estados Unidos.

“Taylor Swift e Joe Alwyn terminaram. O ET descobriu que Taylor e Joe se separaram há algumas semanas e que o término não foi dramático, ao contrário, o relacionamento acabou por seguir seu caminho”, disse o programa.

Why Taylor Swift and Joe Alwyn Reportedly Broke Up After Six Years Together https://t.co/4G2Tg0Nz9U