Que horas começa o Almoço do Anjo do BBB 23 hoje (9)?

Em uma prova com muita emoção, Cezar Black foi brother vencedor da Prova do Anjo Chevrolet neste sábado (8). Ele escolheu Fred Nicácio e Aline como companheiros no Almoço do Anjo, que ocorre neste domingo (9). Geralmente o almoço ocorre entre 13h e 14h30, seguindo o horário de Brasília. O horário varia a partir da programação prevista para o dia na casa mais vigiada do Brasil.

Na comemoração, o enfermeiro gritou, se jogou no chão e abraçou o Chevrolet Tracker RS vermelho que ganhou na disputa. Ricardo, que é Líder da semana, não participou da disputa.

Ao explicar a dinâmica da provam o apresentador Tadeu Schmidt disse que uma música tocaria e os participantes presicavam dançar. Quando a música parasse, a pessoa da vez, que foi escolhida por ordem de sorteio, era autorizada a apertar o botão na frente do palco para acionar o cronômetro.

O brother deveria sair do carro, atravessar um túnel de espumas, entrar no Chevrolet Tracker RS Vermelho, também pela porta do motorista, e apertar o botão no banco de carona. Depois, o participante voltava pela porta, atravessava novamente o túnel, entrando no Tracker Midnight Preto e aperta mais uma vez o botão pra parar o cronometro, finalizando sua participação.

O apresentador Tadeu Schmidt faz uma menção honrosa para as sisters que brilharam na pista de dança: Aline Wirley e Domitila Barros.