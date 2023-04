Quem foi eliminado no Bake Off Brasil ontem? Veja as provas deste sábado (8)

Os participantes Eliezer e Carla foram eliminados do “Bake Off Brasil”, no episódio desse sábado (8). O tema da prova criativa foi porta-retratos.

Hoje quem deixa a nossa tenda são Eliezer e Carla #BakeCelebridades pic.twitter.com/E8Cig0qvnt — Bake Off Brasil (@BakeOffBrasil) April 9, 2023

Os confeiteiros tiveram de imprimir uma foto no papel de arroz e fazer uma moldura comestível. Dentre os critérios para a eliminação, foram avaliadas a técnica de pintura, criatividade e uma boa execução.

Na prova técnica, os participantes precisaram reproduzir a “Torre de Isomalte”, uma escultura comestível.

Legenda: Receita complexa, a “Torre de Isomalte” possui três pratos e dois aros vazados, formando um dégradé Foto: Divulgação SBT

Apresentado por Nadja Haddad, o programa começa às 21h30, após a novela "Poliana Moça", no SBT.

Com júri da chef confeiteira Beca Milano e do renomado chef Carlos Bertolazzi, a atração reúne participantes em uma competição para revelar a Melhor Celebridade Confeiteira do Brasil.