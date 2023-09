De show da Taylor Swift a cruzeiro: 5 coisas que você poderia comprar com o valor do iPhone 15 mais 'barato'

A 15ª geração do iPhone foi lançada nesta terça-feira (12), durante um evento na cidade de Cupertino, na Califórnia (EUA), por valores que variam entre R$ 7.299 e R$ 13.999. No entanto, os brasileiros que queiram adquirir um aparelho da nova linha, só poderão fazer isso a partir de outubro, quando a novidade deverá ser comercializada no País.

Disponível em quatro modelos - iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max -, a nova linhagem apresenta novidades como acabamento em titânio (apenas os aparelhos Pro) e outras funcionalidades que já estavam presentes no iPhone 14 Pro, como o processador A16 e um recurso que faz a área ao record da câmera frontal interagir com animações do sistema operacional iOS.

Assuntos relacionados

Os carregadores também mudaram e passaram a ter uma entrada USB-C - a mesma utilizada em celulares Android. A alteração foi realizada por determinação feita em 2022 pela União Europeia.

O que não mudou são os altos valores do aparelho, que chega a valer mais de 10 salários mínimos na versão mais cara.

Então, enquanto o novo smartphone não chega nas prateleiras brasileiras, o Diário do Nordeste elencou quais produtos e serviços poderiam ser adquiridos pelo mesmo custo do modelo mais simples do telefone da maçã.

1. Cruzeiro de 7 dias

Você aceitaria trocar a compra de um iPhone 15 por uma semana a bordo de um navio cujo trajeto percorra o litoral paulista e países da América do Sul? Se sim, saiba que o investimento chega a ser menor que o do celular.

Foto: Reprodução / MSC Cruzeiros

Por R$ 6.030, você poderá se hospedar em um cruzeiro de 7 dias que parte de Santos em direção às cidades uruguaias de Montevidéu e Punta Del Leste e por Buenos Aires, capital da Argentina. O percurso ainda inclui a volta para o Brasil.

Ao longo dos dias, ainda poderá desfrutar de atrações como restaurantes temáticos, piscinas, shows em um teatro de 1600 lugares, cinema 4D, galeria de arte, cassino e spa.

2. Viagem para Orlando

E se a alternativa ideal for uma tour de quatro dias pela Flórida? Desembolsando R$ 4.990, qualquer potencial comprador da marca criada por Steve Jobs poderá embarcar para Orlando. O preço em questão é o mesmo cobrado por operadores nacionais em pacotes para a cidade estadunidense.

Foto: Reprodução / Universal Florida

Além das passagens aéreas de ida e volta, o cliente ainda poderá contar com hospedagem. Lá, estarão à disposição atrativos como os parques de diversões da Disney e da Universal Studios, o Sea World (lar das baleias Shamu) e, caso opte por se deslocar um pouquinho mais, poderá conhecer a sede da NASA, em Cabo Canaveral.

Detalhe: Nos EUA, o iPhone 15 custa US$ 799, cerca de R$ 3.900 na cotação desta quarta-feira. Ou seja, desembolsando mais R$ 1.600, o interessado pode fazer a viagem e ainda levar o aparelho.

3. Três geladeiras

Comprar geladeiras também pode ser uma opção viável para alguém com o mesmo poder de compra dos portadores do iPhone 15. E dá para levar para casa não apenas uma, mas três. Isso porque um refrigerador Cycle Defrost RCD34 Esmaltec custa em média R$ 2.300.

Foto: Reprodução / Esmaltec

Dividido em duas portas, uma para o freezer e outra do refrigerador especificamente, a capacidade total de um produto do tipo é de 276 litros. O modelo é considerado classe A pelo fabricante e possui prateleiras internas e divisórias metálicas.

4. Patinete elétrico

Um patinete elétrico ou o smartphone mais recente da Apple? Saiba que por menos do que gastaria no segundo você pode ter o primeiro. Tendência de mobilidade nas grandes cidades mundo afora, uma motoneta destas está custado R$ 4.790. Ou seja, dá e ainda sobra dinheiro.

Foto: Reprodução / Shineray

Dentre as tecnologias que esse veículo oferece, estão o painel totalmente digital, frenagem a disco nas duas rodas, bateria removível de 48v e 10Ah e motor de 500W de potência. Acessórios como banco e guidão dobráveis também estão inclusos.

A velocidade máxima que um patinete elétrico pode atingir é de até 25 km/h e a autonomia é de até 25 km por carga. A capacidade máxima que pode ser transportada é de 100 kg.

5. Show da Taylor Swift

Com ingressos disputados e vendas diretas encerradas, a ida para um show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro ainda é algo viável para quem também pode ter um iPhone 15 em suas mãos. A artista tem percorrido o mundo com sua turnê mais recente, a "The Eras Tour".

A chance de ver a norte-americana cantar de perto sucessos como "Blank Space" e "Love Story" é possível pela compra de pacotes de viagem. Numa agência que faz o serviço, o combo VIP partindo de São Paulo está custando a partir de R$ 7.218.

Foto: Reprodução / Instagram

A opção disponibilizada pela empresa, que é ligada a uma companhia aérea, inclui entradas de camarote para a apresentação do dia 17 de novembro, passagens aéreas, comidas e bebidas à vontade, dois dias de hospedagem e também o traslado até o local do evento.

Estima-se que, com essa temporada de espetáculos, em que traz pada o palco um repertório de músicas baseado na sua discografia completa, a diva pop esteja arrecadando US$ 2 milhões por apresentação.