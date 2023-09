iPhone 15 é lançado nesta terça-feira (12); veja horário e onde assistir

A nova geração de smartphones da Apple, incluindo o iPhone 15, será apresentada a partir das 14 horas (horário de Brasília) desta terça-feira (12), no Steve Jobs Theatre, em Cupertino, Califórnia.

Durante o evento, são esperados ainda os lançamentos dos mais recentes relógios Apple Watch e de um novo fone de ouvido (AirPods).

O evento será transmitido no site da Apple e no canal do YouTube da companhia.

Quatro modelos

Além do iPhone 15, serão lançados os modelos 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Os modelos Pro também terão acabamento em titânio, deixando as bordas mais finas e o aparelho mais leve. Os celulares também serão equipados com o novo processador A17, conforme a Bloomberg.

Já o 15 e o 15 Plus devem ter funcionalidades apresentadas no iPhone 14 Pro, como o processador A16 e um recurso que faz a área ao record da câmera frontal interagir com animações do sistema operacional iOS.

Todos os novos modelos também terão entrada USB-C para carregador - a mesma utilizada em aparelhos Android. A mudança foi realizada por determinação feita em 2022 pela União Europeia.

Preços

Em comparação com o lançamento do iPhone 14 Pro, os preços dos novos celulares devem aumentar 100 dólares - cerca de R$ 500. Os modelos Pro e Pro Max devem ter preço mais elevado, devido à câmera de zoom óptico aprimorado.

Segundo analistas ouvidos pelo Bloomberg, o iPhone 15 Pro Max deve começar a ser vendido por 1.299 dólares. Esse é o maior valor que a Apple comercializou um iPhone.

Veja os possíveis preços: