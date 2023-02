iPhone 15 só deve aceitar cabos USB-C oficiais da Apple, revela insider

A apple deve lançar o novo modelo de celular com habilitação de carregadores conectores certificados pelo padrão MFi (Made for iPhone) no segundo semestre deste ano.

Legenda: Internautas especulam que esse será o iPhone 15 Foto: Reprodução/Redes sociais

A informação foi revelada pelo perfil no twitter AppleShrimpPro. O perfil é conhecido por vazar informações da marca nas redes sociais.

Segundo ele, cabos com a não certificação padrão feitos para iPhone terão tempo de carga limitado.

Ainda segundo o insider, a produção em massa de fones já está ocorrendo pela marca.

MADE FOR IPHONE

MFi ou Made for iPhone é uma certificação criada pela própria Apple. Ela utiliza um chip autenticador para evitar que o consumidor compre acessórios não originais.