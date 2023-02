Twitter demite 200 pessoas no fim de semana

O Twitter demitiu 200 pessoas neste fim de semana. A quantidade representa cerca de 10% de toda equipe da plataforma. As informações são do g1.

Foram escolhidos pelo dono da rede social, o bilionário Elon Musk, gerentes de produto, cientistas de dados e engenheiros.

O bilionário vem realizando cortes de emprego para reduzir gastos desde que comprou a empresa. Já foram demitidos cerca 3.700 pessoas.

A plataforma tem hoje cerca de 2.300 funcionários ativos.

QUEM É ESTHER CRAWFORD

Diretora de gestão de produtos, Esther Crawford, está na lista de demitidos. Ela estava no Twitter há mais de dois anos.

Crawford viralizou nas redes sociais ao dormir no trabalho para cumprir prazos.

Legenda: Diretora do twitter, que viralizou por dormir no trabalho, foi demitida Foto: Reprodução/Redes sociais

"Quando sua equipe está se esforçando o tempo todo para cumprir prazos, às vezes você #DormeOndeVocêTrabalha", escreveu.

Nas redes sociais, Esther admitiu que toda a dedicação foi um erro.

"A pior conclusão que você poderia ter ao me ver ir 'all-in' no Twitter 2.0 é que meu otimismo ou trabalho duro foi um erro. (...) Estou profundamente orgulhosa da equipe por construir em meio a tanto barulho e caos", comentou no twitter.