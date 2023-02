Twitter Blue chega ao Brasil com preços de até R$ 60; veja como assinar

O recurso Twitter Blue chegou ao Brasil nesta quarta-feira (8), sendo um serviço pago da rede social de Elon Musk. Com o pagamento, os usuários podem ter acesso a um selo de verificação, menos anúncios e edição de tweets já publicados. Conforme o portal TecMundo, novidade também foi inaugurada na Indonésia e Índia.

Além disso, outros países já possuíam o serviço, como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. No Brasil, o valor varia a depender do plano. O mensal custa R$ 42, enquanto o anual é R$ 440 (equivalente a R$ 36,67 por mês).

No entanto, caso a assinatura seja feita pelo aplicativo do Twitter para Android ou iOS, a assinatura disponível está no valor de R$ 60.

Ainda segundo o TecMundo, o valor mais elevado ocorre devido à comissão cobrada pelas plataformas Google Play e App Store.

Selo azul

Anteriormente usado para indicar contas ativas, notáveis e de interesse público, o selo azul teve sua definição mudada: agora, ele também aparecerá para quem pagar cerca de R$ 40 mensais no Twitter Blue.

Diferente do antecessor, o selo cinza foi criado para identificar contas utilizadas por governos, organizações políticas, empresas comerciais, grandes marcas, veículos de comunicação e algumas figuras públicas. Ou seja, na prática, o selo cinza tomaria a antiga função do azul.

Com o lançamento do Twitter Blue, apenas assinantes poderão solicitar o selo azul. De acordo com o site da empresa, a rede social não aceitará novos pedidos de verificação sob os antigos critérios.

Ao anunciar o novo serviço, em novembro de 2022, Elon Musk afirmou que o plano pago também oferece outros benefícios. Entre eles, estão: a prioridade nas respostas, menções e pesquisas, a capacidade de postar vídeos e áudios longos, a diminuição da quantidade de anúncios, e o desvio de paywall dos publicadores que trabalharem com o Twitter.