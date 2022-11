Twitter Blue suspende novas assinaturas após onda de verificados se passando por marcas e famosos

O Twitter parece ter suspendido a adesão de novas assinaturas do Twitter Blue com selo de verificado, segundo relatos dos usuários da plataforma. Diversas publicações afirmam que o serviço aparece como indisponível, mesmo em regiões em que já estava em operação. As informações são do site canaltech.

A suspensão do plano de assinatura, no entanto, não foi confirmada pela empresa. Mas a indisponibilidade do serviço acontece em meio ao surgimento de muitas contas fakes com selo de verificado pago, muitas delas se passando por governos, empresas e figuras públicas relevantes.

Na manhã desta sexta-feira (11), usuários que tentaram assinar o serviço no app para iOS - única plataforma em que dava para contratar o pacote - encontraram o aviso de que ele está “indisponível no país”.

Até agora, não se sabe se todas as regiões foram afetadas pela mudança e o Twitter ainda não se pronunciou sobre o caso. Entre as hipóteses, está o da empresa ter decidido interromper propositalmente a contratação do plano ou ter feito isso por engano.