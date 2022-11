Twitter remove novo selo de verificação após virar piada entre usuários

Após virar piada entre usuários, o Twitter voltou atrás e removeu o selo cinza, usado para verificação de contas. Anunciado na terça-feira (8), o novo rótulo mostrava a palavra “Oficial”, mas foi retirado em menos de 24 horas por decisão de Elon Musk, novo proprietário da empresa.

Enquanto a novidade ainda estava no ar, alguns perfis receberam dois selos de verificação: o tradicional azul, que permaneceu ao lado do nome da conta, e o cinza com o termo “Oficial”, que ficou abaixo.

A novidade movimentou a plataforma, gerando centenas de piadas. Entre os comentários, muitos apontaram que a rede social tinha criado um selo do meme “real oficial”. Uma usuária apontou que “ter dois selos de verificação parecia uma solução saída de The Office”, famosa série de comédia.

Além das piadas, os usuários também fizeram reclamações, afirmando que a nova medida não tinha sentido e era desnecessária.

Como resposta, Musk utilizou seu próprio perfil no Twitter para declarar que “matou” o novo selo. Sem mais detalhes, ele estabeleceu que o “selo azul será o grande nivelador” de contas.

"Por favor, observe que o Twitter fará muitas coisas estúpidas nos próximos meses. Vamos manter o que funciona e mudar o que não funciona” publicou o proprietário.

Qual a diferença entre os selos?

Anteriormente usado para indicar contas ativas, notáveis e de interesse público, o selo azul teve sua definição mudada: agora, ele também aparecerá para quem pagar 8 dólares (cerca de R$ 40) mensais no Twitter Blue, serviço lançado quarta-feira (9) em alguns países. No Brasil, a operação ainda não está disponível.

Diferente do antecessor, o selo cinza foi criado para identificar contas utilizadas por governos, organizações políticas, empresas comerciais, grandes marcas, veículos de comunicação e algumas figuras públicas. Ou seja, na prática, o selo cinza tomaria a antiga função do azul.

Com o lançamento do Twitter Blue, apenas assinantes poderão solicitar o selo azul. De acordo com o site da empresa, a rede social não aceitará novos pedidos de verificação sob os antigos critérios.

Ao anunciar o novo serviço, no início do mês, Elon Musk afirmou que o plano pago também oferece outros benefícios. Entre eles, estão: a prioridade nas respostas, menções e pesquisas, a capacidade de postar vídeos e áudios longos, a diminuição da quantidade de anúncios, e o desvio de paywall dos publicadores que trabalharem com o Twitter.

Novas medidas

O selo cinza havia sido anunciado pela executiva Esther Crawford na última terça. Porém, com a repercussão, Crawford deu uma nova declaração, garantindo que a novidade não será mais mostrada para pessoas físicas.

Quanto aos comentários de Musk, Esther disse que o novo selo ainda está nos planos, mas que, agora, a preocupação não é mais dar o rótulo “oficial” para indivíduos. Finalizando, Esther afirmou que não existem mais "vacas sagradas" no Twitter, e que o objetivo é encontrar a combinação certa para garantir o crescimento da empresa a longo prazo.