Meta vai demitir cerca de 11 mil funcionários, anuncia Zuckerberg

A Meta Platforms , conglomerado de tecnologia dono do Facebook, Instagram e WhatsApp , anunciou nesta quarta-feira (9) a decisão de demitir 13% de seus funcionários . O anúncio consta em carta do CEO Mark Zuckerberg. Cerca de 11 mil "funcionários talentosos" serão demitidos, disse ele.

"Hoje compartilho com vocês algumas das mudanças mais difíceis que fizemos na história da Meta", anunciou o CEO do grupo em mensagem aos funcionários. Este é o primeiro grande plano social da história do grupo de tecnologia americano.

O CEO ponderou que as decisões ocorrem após uma receita bem abaixo do que ele esperava no terceiro trimestre deste ano. No período, o lucro líquido da big tech caiu abaixo da metade em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, enquanto a receita reduziu 4%.

Aumento dos investimentos

"No início da pandemia de Covid-19, o mundo mudou rapidamente para o online, e o aumento do comércio eletrônico levou a um crescimento desproporcional da receita. Muitas pessoas previram que essa seria uma aceleração permanente que continuaria mesmo após o término da pandemia. Eu também, então tomei a decisão de aumentar significativamente nossos investimentos. Infelizmente, isso não aconteceu do jeito que eu esperava", disse Zuckerberg.

"Quero assumir a responsabilidade por essas decisões e como chegamos aqui. Sei que é difícil para todos e lamento especialmente pelos afetados", disse Zuckerberg.

As demissões e outras medidas de contenção de gastos agradaram investidores, e a ação da companhia subia 3,88% no pré-mercado das bolsas de Nova York, às 8h31 (horário de Brasília).

Tecnologia em crise

O setor de tecnologia está atualmente em uma grave recessão e várias grandes empresas anunciaram demissões em massa. O novo proprietário do Twitter, Elon Musk, demitiu metade de sua equipe na semana passada.

Essas plataformas cujo modelo de negócio é baseado na publicidade sofrem sobretudo com os cortes orçamentários dos anunciantes, afetados pela inflação e pelo aumento das taxas de juros.