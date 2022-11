Fortuna de Elon Musk, mais rico do mundo, cai para menos de US$ 200 bilhões

A fortuna do empresário Elon Musk caiu para menos de US$ 200 bilhões nesta terça-feira (8). Ele segue sendo a pessoa mais rica do mundo, marca alcançada em abril.

O levantamento da Forbes aponta que a fortuna de Musk está em US$ 195,6 bilhões, o equivalente a R$ 1,01 trilhão. É apenas a segunda vez, desde outubro de 2021, que o seu patrimônio fica abaixo de US$ 200 bilhões.

Ele foi a terceira pessoa do mundo a atingir esse nível de fortuna, após Jeff Bezos, CEO da Amazon, e Bernard Arnault, CEO da LVMH. Em comparação com novembro de 2021, a fortuna de Musk caiu mais de US$ 120 bilhões.

A fortuna do empresário cai em meio a um período negativo de sua empresa de carros elétricos, Tesla. As ações da empresa atingiram uma baixa de 52 semanas nas negociações na manhã desta terça-feira.

Veja ranking de mais ricos do mundo, segundo a forbes:

Elon Musk Jeff Bezos Bernard Arnault Bill Gates Warren Buffett

Compra do Twitter

A desvalorização da Tesla ocorre desde que Musk anunciou que iria comprar o Twitter. Os investidores temem que a aquisição da rede social seja uma distração para o CEO e acabe impactando na gestão da Tesla.

Musk concluiu a compra do Twitter no fim de outubro. Desde abril, o acordo entre o bilionário e a empresa passou por idas e vindas.

O empresário realizou diversas mudanças na rede social desde que assumiu o comando. Ele promoveu uma demissão em massa e anunciou uma assinatura mensal de 8 dólares para usuários verificados e um aumento de caracteres dos tuítes.