Elon Musk deve demitir metade dos 7500 funcionários do Twitter nesta sexta (4)

Elon Musk assumiu o controle do Twitter na última quinta-feira (27), e já dissolveu toda a administração da sua nova empresa. Segundo o Washington Post, o Twitter demitirá metade de cerca dos seus 7.500 funcionários.

"Começaremos o difícil processo de reduzir nosso quadro global nesta sexta-feira", dizia a mensagem do Twitter para seus colaboradores. A AFP teve acesso ao material das mensagens, e confirmou as suspeitas de demissões em massa na rede social, após o controle do bilionário.