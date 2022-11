WhatsApp libera comunidades e grupos com até 1.024 participantes

As comunidades do WhatsApp, grupos que vão permitir até 1.024 participantes, foram oficialmente liberadas pela Meta nesta quinta-feira (3). Até o momento, no entanto, a novidade não está valendo em solo brasileiro.

Na prática, a funcionalidade, anunciada no início deste ano, dará a capacidade aos usuários para reunir pessoas com interesses em comum em subgrupos. Com isso, será possível disparar mensagens em vários chats simultaneamente, centralizando todas as conversas em um só lugar.

Mesmo reunindo vários grupos em um só, um usuário não precisa participar de todos os grupos que integram uma comunidade. Além disso, administradores de comunidades podem enviar mensagens a todos os participantes, como um anúncio.

Quando chega ao Brasil?

Ao todo, as chamadas de vídeo poderão reunir até 32 participantes, grupos com 1.024 e até mesmo enquetes em vários grupos.

A expectativa é de que as novidades cheguem gradualmente nos próximos meses, mas a previsão no Brasil é para 2023. Ainda em agosto deste ano, o WhatsApp recebeu recomendação do Ministério Público Federal para que as mudanças no aplicativo fossem liberadas apenas no próximo ano.