WhatsApp não terá bloqueio em 2022; entenda

Após circulação de vídeo que alega possível bloqueio do WhatsApp, a assessoria do aplicativo negou os boatos e ainda afirmou que “não há nenhuma determinação judicial sobre isso recentemente”. Segundo o portal TechTudo, a nota também explicou que “a notícia é antiga”.

Isso porque o vídeo que viralizou nas redes afirmava que o bloqueio aconteceria neste ano após o resultado das Eleições 2022. A mensagem dizia que a medida buscava conter a organização de manifestações desde esta segunda-feira (31).

No entanto, apesar de o vídeo ser verdadeiro, ele se referia a um bloqueio que aconteceu em 2015, após o WhatsApp descumprir determinações judiciais.

Na época, o aplicativo se recusou a compartilhar conversas importantes para um processo, e a 1ª Vara Criminal de São Bernardo solicitou que as operadoras de telefonia do Brasil, como Vivo, Oi, Claro e TIM, bloqueassem o WhatsApp por 48 horas.

Manifestações das eleições

Após o resultado das Eleições de 2022, divulgado no último domingo (30), o vídeo voltou a circular no aplicativo. Usuários também compartilharam a notícia no Twitter, afirmando que a medida buscava impedir a organização de manifestações contra a vitória de Lula.

Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, foi eleito presidente do Brasil. Ele vai governar o País pela terceira vez. Com 50,87% dos votos válidos, o petista ganhou a disputa em segundo turno. Jair Bolsonaro (PL) teve 49,13% dos votos válidos.