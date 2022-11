Conta de Amber Heard é deletada após o ex da atriz, Elon Musk, comprar o Twitter

Após o empresário Elon Musk comprar o Twitter, o perfil da atriz estadunidense Amber Heard, 36 anos, foi deletado da rede social. O sumiço foi noticiado por veículos internacionais, que perceberam a mensagem "essa conta não existe" ao buscar pelo perfil @realamberheard. As informações são do Uol.

Na última quinta-feira (27), o bilionário afirmou ter comprado o Twitter, às vésperas da conclusão do acordo. O anúncio foi feito na conta pessoal do empresário na rede social. Na carta publicada, ele comentava sobre a motivação em fazer a aquisição.

Apesar de o perfil de Amber ter sumido no Twitter, a conta dela ainda existe no Instagram, com 5,3 milhões de seguidores.

A última publicação está datada de 1º de junho. Nela, a atriz se manifestou sobre o julgamento por difamação contra o ex-marido Johnny Depp.

Namoro entre Amber e Musk

Em 2016, Amber e Musk namoraram após a separação da atriz com Depp. O casal permaneceu juntos por um ano, mas depois terminou.

Apesar da separação, ela declarou que os dois tinham um "relacionamento lindo" e mantêm uma bela amizade. A afirmação foi compartilhada em entrevista ao The Hollywood Reporter, em 2018.

Amber Heard Atriz "Curiosidade intelectual, ideias e conversas, um amor compartilhado pela ciência. Nós nos unimos em muitas coisas que falam sobre quem eu sou por dentro. Eu tenho muito respeito por ele".

Em meio ao julgamento de Amber e Depp, mensagens de texto da atriz com um agente de Hollywood vazaram. O texto expôs a declaração dela de que estava "apenas preenchendo espaço" com Musk.