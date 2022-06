Amber Heard diz ainda amar Johnny Depp, mesmo após julgamento de difamação

Em entrevista ao programa norte-americano Today, Amber Heard admitiu que ainda ama Johnny Depp, mesmo após anos de separação e de ser condenada por difamar o ex-marido em julgamento no início do mês. Questionada pela apresentadora Savannah Guthrie, a atriz disse que nunca quis "cancelar" o ator.

“Eu o amo. Eu o amava com todo o meu coração. E eu tentei o melhor que pude para fazer um relacionamento profundamente quebrado funcionar. Eu não podia. Sem sentimentos ruins ou má vontade em relação a ele", pontuou na entrevista veiculada no canal NBC News nessa terça-feira (14).

A norte-americana, atriz de "Aquaman", ainda continuou o desabafo: "eu sei que pode ser difícil de entender ou pode ser muito fácil de entender. Se você já amou alguém, deveria ser fácil".

Veja trecho da entrevista:

Assim que começou a entrevista, Amber tratou de se defender, mas ainda admitiu que "cometeu muitos erros". "Eu fiz e falei coisas horríveis, que me arrependo. Mas eu sempre disse a verdade", comenta.

"Manterei cada palavra de meu depoimento até o dia da minha morte", disse Heard.

Acusação de violência doméstica

Amber foi condenada por difamar Johnny Depp em um artigo escrito por ela no The Washington Post, em 2018, no qual ela acusou o ex de violência doméstica. Depp também foi condenado, em 2 milhões de dólares, por difamá-la.

"O editorial não era sobre meu relacionamento com Johnny. O que o editorial era sobre eu emprestar minha voz para uma conversa cultural maior que estávamos tendo na época", defendeu.