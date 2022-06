Shakira teria contratado agência de detetives para descobrir traição de Piqué

A cantora Shakira teria contratado uma agência de detetives para descobrir se o antigo companheiro, o zagueiro do Barcelona Gerard Piqué, estaria a traindo. Segundo a imprensa espanhola, ao confirmar a infidelidade do atleta, a artista decidiu se separar. Os dois anunciaram o fim do relacionamento no início deste mês.

O programa da TV 'El Gordo y la Flaca', da Univisión, revelou que a equipe de investigadores foi contratada pela estrela colombiana para confirmar, com evidências, se o craque estaria se encontrando com outra mulher.

Ainda conforme a atração, os detetives teriam conseguido imagens de Piqué com outra mulher em situações comprometedoras. Ao conferir o conteúdo, Shakira decidiu terminar o relacionamento com o jogador. As fotos da infidelidade teriam sido compradas pela cantora, para garantir que não seriam publicadas.

A informação sobre o fim do relacionamento entre os dois foi divulgada, inicialmente, pelas colunistas 'Mamarazzis' do jornal El Periódico em 1º de junho.

SHAKIRA E PIQUÉ NÃO ERAM CASADOS

Shakira e Piqué não eram casados. Em entrevista ao podcast "Planet Weirdo" em 2019, ela revelou que "casamentos são assustadores" e disse preferir "manter o jogador sempre atento".

"A ideia de casamento me assusta. Não quero que ele pare de me ver como sua 'garota'. É como aquele fruto proibido, prefiro mantê-lo atento e pensar que tudo é possível dependendo de seu comportamento", pontuou Shakira na época.

O casal teve dois filhos: Sasha e Milan. Os dois se conheceram após a Copa do Mundo da África, em 2010. O relacionamento foi oficializado em 2011.

