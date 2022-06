Piqué estaria com uma garçonete de boate após fim de relacionamento com Shakira

Uma jovem garçonete seria o novo amor do jogador Gerard Piqué, após o relacionamento dele com a cantora Shakira chegar ao fim, afirma a imprensa espanhola.

O programa "Socialité", da emissora Telecinco, informou que a mulher, identificada pelas inicias C. C., trabalhava na casa noturna La Travessia, local bastante frequentado pelo zagueiro e pelos atletas do Barcelona durante as festas realizadas pelos profissionais.

Ainda conforme a atração, Piqué costumava entrar na boate por uma porta lateral para evitar os paparazzis. No interior, ele ficava em uma sala VIP, composta por uma área reservada com cortinas e escadas.

Outra atração especializada em celebridades, "Sálvame", enviou um repórter para a casa noturna, com intuito de encontrar a jovem garçonete. No entanto, o profissional foi impedido de entrar no local.

Ao conversar com um funcionário da boate, o comunicador descobriu que a mulher se demitiu do local no último dia 4 de junho. Na ocasião, o garçom disse que não poderia dá mais informações sobre o assunto ou seria demitido.

