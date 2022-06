Protagonistas de Pantanal testam positivo para Covid-19 e gravações são readequadas

Alguns atores que compõem o núcleo de protagonistas da novela Pantanal, da TV Globo, testaram positivo para Covid-19. Devido à infecção por parte do elenco, a emissora decidiu readequar as gravações da atração.

Dira Paes, Jesuíta Barbosa, Marcos Palmeira e Gabriel Sater foram infectados pela doença na semana em que o Brasil bateu um recorde de novos casos.

Os artistas retornaram a gravação da novela em meados de maio, conforme a coluna F5 do jornal Folha de S. Paulo, e integram o mesmo núcleo da atração. Dira e Marcos interpretam o casal Filó e José Leôncio; enquanto Jesuíta é Jove, filho de Leôncio. Todos os personagens moram na mesma fazenda, onde Sater atua como o peão Trindade.

À publicação, a TV Globo informou que "os Estúdios Globo estão acompanhando o desdobramento e os impactos da Covid-19 e, sempre que necessário e de acordo com as melhores práticas das áreas de saúde, revisita e atualiza os protocolos para viabilizar o trabalho nos sets com segurança para todos os envolvidos. No Pantanal, as gravações já estavam em sua reta final, foram readequadas".

