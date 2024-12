Esposa de Luigi Baricelli se declara para ator após polêmica envolvendo Nani Venâncio

Após Nani Venâncio falar que Luigi Baricelli, com quem se envolveu nos anos 1990, não costumava citá-la como ex-esposa, o ex-global, de 53 anos, veio a público comentar a história. O ator reforçou que já morou com outras mulheres, mas esposa ele só tem uma: Andreia Baricelli — com quem está há 32 anos.

Ao podcast "Papagaio falante", Nani Venâncio diz ter perdido o contato com Luigi Baricelli, mas revelou que ainda foi procurada pelo ator quando ela estava prestes a se casar.

"O Luigi... Parece que ele não teve passado. Parece que ele só teve esse casamento aí. Se ele não fala que foi casado comigo, então... A gente era capa de revista como casal. Moramos juntos e nosso relacionamento durou dois anos", contou a ex-capa da "Playboy" ao podcast.

Esposa de Luigi fala de amor pelo marido em rede social

Após o falado por Nani no podcast, Andreia Baricelli usou o Instagram para fazer uma declaração pública de amor ao ator.

"Meu Lu, você me faz feliz! Como é bom viver e amar você. Você é, sem dúvida, a melhor escolha que fiz, e todos os dias ao seu lado são como capítulos de uma história que eu não quero que termine nunca. A gente já passou por tantas, não é? E olha onde chegamos! Nossa conexão hoje é tão forte que somos imbatíveis juntos. Somos mesmo! Você me faz sentir especial, amada e cheia de vida, e eu sou grata por cada momento que vivemos", começou Andreia.

A postagem no Instagram foi acompanhada de fotos do casal em viagens, momentos de carinho no dia a dia e até experiências divertidas, como quando se fantasiaram de príncipe e princesa de contos de fada.

Em publicação no Instagram, Luigi fez uma declaração para companheira e deixou uma indireta para quem faz comentários sobre o casamento dele. "O que falam de mim não me define, e o que dizem sobre você também não. O que nos define é o nós, é o amor que temos um pelo outro, a cumplicidade que construímos, a parceria diária que nos faz crescer juntos. Andreia, você sempre foi, é e será a única que amo, amei e amarei. Não existe 'antes de nós'".