Canais Disney Channel serão encerrados no Brasil em 2025; entenda

Os canais Disney Channel serão encerrados no Brasil em fevereiro de 2025. A empresa de entretenimento decidiu descontinuar a maioria das suas emissoras de TV por assinatura no próximo ano, com exceção da ESPN.

Operadoras como Sky e Claro já foram notificadas sobre a mudança, conforme informações da coluna F5 do jornal Folha de S. Paulo. Ao todo, sairão do ar as marcas Star Channel, Cinecanal, FX, Nat Geo, Disney Channel e Baby TV. Todos exibiam filmes e séries, mas marcavam baixos números de audiência.

Para onde irão os conteúdos Disney Channel?

Com o fim dos canais do empreendimento, os conteúdos Disney ficarão restritos ao streaming Disney+, relançado neste ano com produtos esportivos ao vivo. Devido à relevância, a ESPN seguirá transmitindo eventos e partidas em tempo real.

Em nota ao jornal, a Disney confirmou a mudança e disse que está seguindo o mercado e modernizando as entregas de conteúdo com a demanda do público.

"Em resposta às transformações no cenário local de mídia e entretenimento, e para garantir que continuemos a evoluir e atender às necessidades de nossos consumidores com agilidade e inovação, decidimos descontinuar a operação de alguns canais lineares no Brasil a partir de 28 de fevereiro de 2025", afirma em nota. "Essa decisão inclui o encerramento dos canais Star Channel, Cinecanal, FX, National Geographic, Disney Channel e Baby TV, sem impactar nossos canais esportivos."

A decisão da Disney é inédita no mercado brasileiro, já que outros grupos, como Globo e Warner, possuem as próprias plataformas de streaming, mas continuam transmitindo em canais pagos de operadoras de telecomunicação.