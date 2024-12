Carlinhos Maia confirma fim da amizade com Anitta: 'Ela se afastou'

O influenciador digital Carlinhos Maia participou do programa “De Frente com Blogueirinha”, no YouTube, e falou sobre sua amizade com a cantora Anitta. A artista, inclusive, foi madrinha do casamento de Carlinhos com Lucas Guimarães, em uma cerimônia realizada em 2019, em Alagoas, mas atualmente a amizade está estremecida.

“A gente estava muito próximo, ela foi lá para casa, dormiu lá, viajamos, ela me mostrava os clipes dela, eu ia para casa dela em aniversários... Teve um período ali que a gente ficou muito. E aí veio o negócio do casamento, das polêmicas e ela se afastou até hoje”, disse, sem entrar em detalhes.

Carlinhos explicou que Anitta se afastou dele em um período em que ele foi cancelado, assim como muitos famosos também o fizeram. “Não só a Anitta, mas a maioria dos famosos se afastaram, porque naquela época os cancelamentos realmente funcionavam”.

O influenciador, inclusive, admitiu ter ficado com mágoa da artista. “No começo, sim, não só com ela, mas com todos. Mas hoje em dia eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Entendi que quem tem que estar comigo sou eu mesmo, pronto, acabou e um beijo! Ninguém é amigo de ninguém".

Carlinhos aproveitou o momento para elogiar a artista. "Ela para mim é uma das maiores referências do mundo no que ela faz, é uma mulher das mais inteligentes que já conheci, sou fã do trabalho dela, só não tem mais a amizade, mas também não tem desprezo. Há respeito de ambas as partes", concluiu.