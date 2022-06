Diabético, José Loreto tem sensor de glicemia aplicado no bumbum por colega de elenco

Desde que o remake de 'Pantanal' começou a ser exibido na TV Globo, os bastidores da novela dão o que falar. Nesta sexta-feira (10), chamou atenção nas redes sociais um vídeo publicado pelo ator e cantor Guito Show, que interpreta Tibério, em que ele aparece aplicando um sensor de glicemia no bumbum do ator José Loreto, que vive o Tadeu.

"Na agronomia, aprendemos pequenos curativos veterinários. Hoje, gastei meu 'diproma' nesse 'pobi' animal", escreveu Guito no Instagram, brincando que não acreditava que estava fazendo o procedimento no colega.

De calça baixa, com as nádegas expostas, Loreto foi para a frente do espelho checar o serviço feito. "Deixa eu ver se tá bom. Ah, ficou muito bom, moleque! Parabéns, nota 8", disse ele, rindo.

Nos comentários da postagem, usuários do Instagram também brincaram com a situação. "Acaba não, pantanal", escreveu um. "Que abundância, meu irmão", disse outra.

Diabetes

O dispositivo inserido por Guito em Loreto serve para medir os níveis de glicose no corpo. Ele é necessário porque o ator convive com diabetes do tipo 1 há mais de 20 anos.