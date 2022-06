Juma dará à luz uma menina na reta final de 'Pantanal'; na primeira versão, filha foi Leandra Leal

Na reta final de 'Pantanal', Juma Marruá dará à luz uma menina. A atriz Alanis Guillen, que interpreta a "filha da onça" no remake da TV Globo, compartilhou nas redes sociais uma prévia do momento e agitou os fãs da trama.

Nas imagens compartilhadas pela atriz, ela está em um barco e pousa a mão direita embaixo de uma barriga falsa de gravidez que está usando.

Fãs da novela lembram nas redes sociais que, na primeira versão, a filha de Juma, Maria Marruá Leôncio, foi interpretada pela atriz Leandra Leal.

Na década de 1990, a mãe de Leandra, Ângela Leal, interpretava a personagem Maria Bruaca, esposa de Tenório e mãe de Guta. Havia uma expectativa de que, no remake, Leandra reconstruísse o papel da mãe, mas ela não entrou para o elenco.

Mini Marruá

No Instagram, numa postagem de "TBT", Leandra Leal publicou uma cena em que aparece na primeira versão de 'Pantanal' ao lado do Velho do Rio, interpretado, antes, por Claudio Marzo.